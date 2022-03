Trotz Zensurdrucks: ORF bleibt weiter in Moskau tätig

Zahlreiche internationale Medien setzen die Berichterstattung aus Moskau aus. Damit reagieren sie auf das neue russische Mediengesetz, mit dem auf die Verbreitung angeblicher Falschinformationen über die russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg hohen Geldstrafen und bis zu 15 Jahre Haft drohen. ARD und ZDF setzen ihre Berichterstattung aus. Der ORF bleibt weiterhin mit zwei Leuten in der russischen Hauptstadt, wie er am Sonntag mitteilte: „Der ORF wird die Berichterstattung aus Moskau unter den gegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen bestmöglich weiterführen", so der ORF auf KURIER-Anfrage. "Paul Krisai und Carola Schneider bleiben bis auf weiteres im Korrespondentenbüro in Moskau." Die Sicherheit der ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten und ihrer Teams habe jedoch oberste Priorität: "Die Lage wird laufend neu bewertet.“

Angespannt

Die Lage zwischen Österreich und Russland ist nun auch offiziell angespannt: Am Samstag hattedas russische Außenministerium in einer vor dem Ukraine-Krieg nur schwer vorstellbaren Schärfe Aussagen von Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) kritisiert. Österreichische Amtsträger hätten in den vergangenen Tagen "einseitige und empörende Aussagen" zur Situation in der Ukraine getätigt, hieß in einer in sozialen Netzwerken verbreiteten Erklärung. Auch die österreichische Neutralität wurde infrage gestellt.