"Millionenshow": Promis zockten für "Licht ins Dunkel"

Bekannte Gesichter stellten ihr Wissen für den guten Zweck auf den Prüfstand: Am Dienstagabend wurde in Köln eine neue Ausgabe der "Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel“ aufgezeichnet. Mit dabei waren diesmal die aktuelle "Dancing Stars"-Gewinnerin und Sängerin Missy May, der weltberühmte Kinderbuchautor Thomas Brezina, die Schauspielerin Alina Fritsch ("Die Toten vom Bodensee") und der erfolgreiche Rollstuhltennisspieler und Paralympics-Teilnehmer Nico Langmann.

Dieses Quartett stellte sich den Fragen von Armin Assinger. Man darf an dieser Stelle zwar noch nicht verraten, wie viel Geld diesmal für den guten Zweck erraten wurde, aber es handelt sich um einen beachtlichen Betrag, der die 100.000er-Marke übertroffen hat. Die Sendung wird dann am 4. Dezember um 20.15 Uhr in ORF2 zu sehen sein. Dann wird auch bereits das erste Kerzerl am Adventkranz brennen.