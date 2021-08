Michael Radelsberger: "Sind nicht der Beiwagen von Sky Deutschland“

In Österreich gibt es die luxuriöse Situation, dass Sky Champions League, Europa League und Conference League. Die Frage ist nur, welcher der heimischen Vereine kann wo eine Rolle spielen.

Salzburg spielt seit Jahren eine Rolle in den internationalen Wettbewerben und mit der neuen Struktur der UEFA-Klubwettbewerbe sehen wir künftig wohl mehr, statt weniger österreichische Vereine im internationalen Wettkampf. Platz 10 in der UEFA-Fünfjahres-Wertung beweist eindrucksvoll, dass unsere Klubs international konkurrenzfähig sind. Und Sky Kunden haben die Gewissheit, dass sie keine Sekunde ihres Lieblingsteams in Europa versäumen – wir zeigen alle 420 Spiele in den drei UEFA Klubwettbewerben. Aber davon unabhängig werden die besten Spiele des europäischen Fußballs bei uns stattfinden – da wird für so ziemlich jeden ein Schmankerl dabei sein.

Vermutlich ist das doch ein großer Batzen Geld gekostet - für einen vergleichsweise kleinen Markt. Was ist die Überlegung dahinter?

Sportrechte sind immer eine Investition und auch mit einem gewissen kommerziellen Risiko behaftet. Sky hat über die Jahre viel Erfahrung gesammelt und Wissen aufgebaut. Wir laufen also nicht blind in ein finanzielles Abenteuer und drücken uns anschließend selbst die Daumen – nach dem Motto: Wird schon werden. Insofern können Sie davon ausgehen, dass eine klare Überlegung dahintersteht und die ist auch ganz einfach: Wir glauben an Fußball und wollen so viel davon wie möglich, so einfach wie möglich für unsere Kunden zugänglich machen. Alles immer unter der Prämisse, dass es halt auch Sinn macht – für die Kunden und für uns.

Und dann ist da noch Lothar Matthäus. Nach Rapid und RB Salzburg ein neuer Versuch von ihm mit Österreich?

Lothar Matthäus ist schlichtweg ein überragender Fußballkenner und Mensch. Insofern freuen wir uns unglaublich ihn mit an Bord zu haben. Sky setzt also nicht nur Maßstäbe im Umfang der Berichterstattung, sondern auch in der Qualität – das ist unser Anspruch! Neben Lothar Matthäus, einem Weltmeister und ehemaligen Weltfußballer, konnten wir ja eine ganze Reihe an namhaften Experten für Sky Sport Austria in der UEFA Champions League verpflichten. Neben Marc Janko wird der respektierte Cheftrainer Klaus Schmidt als spezieller Taktik-Experte in der Rubrik "360° Schmidt“ die Kniffe von Pep Guardiola oder Jürgen Klopp in Europas Königsklasse erklären. Weiters werden wir hochkarätige Studiogäste begrüßen wie zum Beispiel Andi Herzog oder den neuen Sky Experten Martin Stranzl. Die Fans dürfen sich bei Sky auf jede Menge Star-Power und Fachwissen freuen.“