Mehr Zeit für Podcasts: Was Sie am 29. Februar hören sollten

5. Nachspielzeit

„Ein wenig Sport für zwischendurch“, so das Motto des KURIER-Sportpodcasts, der wöchentlich mit viel Insiderwissen gestaltet wird. In der aktuellen, bereits 27. Ausgabe der „Nachspielzeit“ sprechen etwa die beiden Sportredakteure Stefan Berndl und Alexander Strecha über die Situation bei der Austria, den Boykott der Fans und erklären, warum nach dem Gang in die Quali-Gruppe ausgerechnet Stadtrivale Rapid als Vorbild dienen sollte. In den kommenden Tagen wird man sich dann u. a. mit dem Höhenflug des LASK beschäftigen. Nachzuhören auf kurier.at, SoundCloud, iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform.