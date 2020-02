Die besten Podcasts für die Semesterferien

2. The Daily

Der tägliche Podcast der New York Times beschäftigt sich mit aktuellen Themen. Viel Trump, viel Impeachment, aber auch überraschende Storys. Die dreiteilige Sonderepisode "The Jungle Prince of Delhi" etwa erzählt die unglaubliche Geschichte einer königlichen Familie, die im Wald lebt. Mitten in der indischen Millionenmetropole Delhi. Die Korrespondentin macht sich auf den Weg, diese mystischen Dschungel-Royals zu treffen. Und fördert Unglaubliches zu tage. Entsprechende Englischkenntnisse vorausgesetzt eine der besten Arten, sich am Laufenden über internationale Themen zu halten. ( Philipp Wilhelmer)