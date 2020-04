Mehr als 1,1 Millionen sahen "Rosenheim-Cops", mäßiges Interesse für Ersatz-ESC

Die Ermittler aus Bayern durften sich am Donnerstag wieder über hohe Einschaltquoten freuen: Mehr als 1,1 Millionen sahen die "Rosenheim-Cops"-Folge von 2017 in ORF2, bei einem Marktanteil von 32 Prozent.

Weniger erfreulich verlief es quotentechnisch bis jetzt für "Der 'kleine' Song Contest", das ESC-Ersatzprogramm in ORF1: Der erste von insgesamt drei Teilen kam am Dienstag auf durchschnittlich 292.000 Zuseher (Marktanteil: 8 %), Ausgabe zwei erreichte am Donnerstag nur noch auf 224.000 Zuseher (MA: 6 %).

Vielleicht geht es mit den TV-Quoten ja am Finaltag bergauf: Am Samstag wird mittels Publikumsvoting der Sieger der coronabedingten Homeoffice-Variante des Song Contests gekürt.