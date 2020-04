ORF1-Quoten: Eine letzte Chance im Kampf gegen die harte Landung

Das „ Virus Angst“ geht um bei ORF1. Erstmals bespielt „Dok 1“ heute den Mittwochabend (20.15) und Hanno Settele widmet sich darin der tiefgehenden Verunsicherung. Die kennt man auch bei ORF1 – die junge Doku-Schiene wurde ebenso wie „ Talk 1“ und „Gute Nacht Österreich“ nun auf den neuen Sendetag transferiert. Der Grund: Es war damit gegen „ Rosenheim Cops“ in ORF2 und, vor Corona, gegen die Europa League bei Puls4 nichts zu gewinnen. Just Settele musste das mit seiner Mars-Mission jüngst wieder erfahren: Während die Cops Rekord-Reichweiten einfuhren, verschwand „Dok 1“ noch hinter Konkurrenz wie „Teenager werden Mütter“ ( ATV) in der Quoten-Senke.

„Dok 1“, „ Talk 1“, „Magazin 1“ – „1 steht für einstellig“ bei den Quoten, lautet ein bitterer Scherz auf dem Küniglberg. Auch deshalb, weil einiges an Geld in ORF1 investiert wurde. Tatsächlich lag der Sender im April vor dem Osterwochenende - wie auch schon im März - unter zehn Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe.