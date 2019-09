Medientage: Neuauflage eines Schlagabtauschs

„Mit Verlaub“, kommentierte Reinhard Scolik, Programm-Direktor des Bayerischen Rundfunks, „ich glaube nicht, dass das die internationalen Player beeindrucken wird.“ Eigentlich sollte es bei der als „TV-Gipfel“ betitelten Diskussionsrunde bei den Österreichischen Medientagen um die Zukunft des Fernsehens gehen – aber irgendwann hatte sich das Gespräch in einem kleinen Hickhack zwischen ORF-General Alexander Wrabetz und ProSiebenSat.1Puls4-Chef Markus Breitenecker verloren.

Tag eins mit Bierlein, Conze und McNamee

Am Mittwoch sind die Medientage am Erste Campus in Wien gestartet. Bei dem Fachkongress treffen alljährlich Vertreter der Medien- und Werbebranche aufeinander. Eröffnet wurde die Veranstaltung an Tag eins unter anderen von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, ProSiebenSat.1-Chef Max Conze und Roger McNamee, jenem ehemaligen Facebook-Berater, der mittlerweile zu einem der größten Kritiker von Tech-Giganten avanciert ist.