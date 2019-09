Facebook-Kritiker Roger McNamee: „Die Leute haben keine Ahnung“

Und was kann der Einzelne tun? Komplett auf Internet und Social Media zu verzichten, schlägt McNamee jedenfalls nicht vor: Er selbst ist nach wie vor auf Facebook und Instagram – unter anderem, um sein Buch zu bewerben, wie er sagt. „Das sind Monopolisten und für die meisten ist es nicht realistisch, komplett auszusteigen. Aber man kann ändern, wie man diese Plattformen nutzt und seine Privatsphäreeinstellungen anpassen.“ Außerdem verwende er nur Produkte von Apple, nicht von Google. Für Browser und Suchmaschine nutze er DuckDuckGo.

"Ich wollte dieselben Risiken tragen"

Neben seinem Facebook-Profil besitzt McNamee übrigens auch noch kleine Anteile an dem Unternehmen. „Als ich beschloss, meine Kritik öffentlich zu machen, wollte ich dieselben Risiken tragen wie die Angestellten“, sagt McNamee. „Das kann man kritisieren, aber in meinen Augen war es moralisch besser.“ Vor ein paar Monaten habe er dann fast alle Facebook-Aktien verkauft. Warum noch immer ein kleiner Rest übrig sei, wisse er selbst nicht.

"Das sind die Chemiekonzerne des 21. Jahrhunderts"

In Europa, so McNamees Eindruck, seien die Probleme durch Internetplattformen in der öffentlichen Wahrnehmung präsenter als in den USA. Jedoch würden viele Menschen hier glauben, nichts ändern zu können. „Technologieunternehmen sind das Äquivalent des 21. Jahrhunderts zu Chemiekonzernen. In den 60ern konnten sie noch ungehindert Müll in die Gewässer leiten, aber irgendwann hat die Gesellschaft beschlossen, dass sie das nicht länger akzeptiert.“ Auch Facebook und anderen müsse man Grenzen setzen.