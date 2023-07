Medienrechtler ortet "unzulässige Beihilfenfinanzierung" bei "WZ"

Klassische Ressorts existieren nicht. Auch die Tagesaktualität ist passé. Neben der Rubrik "Lesen" gibt es auch solche für "Hören" und "Sehen", für die die "WZ" auf Unterstützung durch Hashtag Media und Missing Link setzt. "Warum es kaum lustige Komödien gibt" und "Wie hoch dürfen die Mieten steigen?" wird in den zwischen 30 und 45 Minuten langen Podcasts erörtert. Die derzeit veröffentlichten Videos sind an einer Hand abzählbar. Eines in der Dauer von zehn Minuten begleitet eine junge geflüchtete Ukrainerin durch ihren Tag in Österreich.

Junge Zielgruppe

Als Zielgruppe wurden bei der Präsentation des neuen Produkts Anfang Juli "vor allem Menschen, die sich in Veränderungssituationen befinden", genannt. Am Beginn will die "WZ" auf 20- bis 30-Jährige fokussieren, was am deutlichsten beim Auftritt des Medienhauses in den sozialen Medien wird. Dieser fällt auf Instagram (14.200 Follower) und Tiktok (2.700 Follower) bunt und flott aus. Präsentiert werden die Nachrichten von jungen Personen. Eine große Erklärreihe widmet sich dem Ibiza-Skandal. 36 kurze, schnell geschnittene Videos sollen die komplexen Entwicklungen der vergangenen Jahre von "top to bottom" sowie "short und sweet" erklären. Dabei kommen etwa auch "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und "profil"-Chefredakteurin Anna Thalhammer zu Wort. Abseits dessen werden die Seherinnen und Seher etwa zu einer Probe für eine "ImPulsTanz"-Performance oder auf die Donauinsel zu dort grasenden Schafen entführt.