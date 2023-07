Man habe sich entschlossen, mit WZ die Marke zu verkürzen, weil das in der bundesweiten Zielgruppe so besser ankomme, betonte Geschäftsführer Martin Fleischhacker, aber in der Internetadresse stehe noch immer "Wiener Zeitung", "es bleibt die Wiener Zeitung'. Als Zielgruppe für die neue WZ nannte Schmidt "vor allem Menschen, die sich in Veränderungssituation befinden", die etwa ihre erste Wohnung bekommen, ihren ersten Job, eine Familie gründen, oder später in Pension gehen. Am Beginn will man sich dabei auf 20- bis 30-Jährige konzentrieren, dies aber "nicht am Alter festmachen, sondern an der Lebenssituation".

"Qualitätsjournalismus geht auch ohne Papier"

"Qualitätsjournalismus geht auch ohne Papier" übertitelt Schmidt ihr Editorial am Samstag und betont, dass man auch "weiterhin unabhängigen und kritischen Qualitätsjournalismus machen" werde. "Definitiv nicht" sei man jetzt die Pressestelle des Bundeskanzleramts, beantwortet sie darin die selbst gestellte Frage.

Einen Fokus wolle man als öffentlich-rechtliches Medium auf "Datenjournalismus" legen und in Form einer Transparenzseite zu jedem Artikel "möglichst alles offen legen". Als Beispiele nannte Schmidt etwa welche Quellen verwendet wurden, natürlich unter Einhaltung des Quellenschutzes, welche Texte für einen Artikel gelesen wurden, wie man auf die Geschichte gekommen sei, mit welchen Personen gesprochen wurde, welche anderen Medien schon über das Thema berichtet haben. Zudem wolle man sich auf "lösungsorientierten Journalismus" konzentrieren: "Wir fokussieren uns nicht auf die Problemstellung, sondern auf Lösungen, aber das bedeutet nicht, dass wir keine kritischen Artikel schreiben werden", so Schmidt.