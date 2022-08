Medienexperten gegen "Teilkastration" von orf.at

Um die größte Onlinenachrichtenseite des Landes ist eine Debatte entbrannt. NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter will orf.at in ihrer derzeitigen Form abdrehen, sei ihre Marktmacht doch für die Entwicklung des privaten Mitbewerbs hinderlich. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) stößt sich an der "zeitungsähnlichen Ausgestaltung". Medienexpertinnen und -experten springen hingegen im Gespräch mit der APA für die "blaue Seite" in die Bresche.

"Die 'blaue Seite' von orf.at abzuschaffen, ist eine sehr schlechte Idee", meint Josef Trappel, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft an der Uni Salzburg. Ähnlich sehen es Petra Herczeg, Vizestudienprogrammleiterin am Institut für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Uni Wien, Medienhaus-Wien-Geschäftsführer Andy Kaltenbrunner und Fritz Hausjell, stv. Vorstand des Instituts für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Uni Wien.