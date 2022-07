Streit um "private" Kaffeemaschinen im neuen ORF-Newsroom

Kaum hat der ORF seinen nagelneuen multimedialen Newsroom bezogen, h├Ąngt schon der Haussegen schief. Der Grund sind "private Kaffeemaschinen". Noch dazu jene, die au├čerhalb der f├╝r Kaffeemaschinen vorgesehenen Teek├╝chen aufgestellt wurden. Ein entsprechender Mailverkehr zwischen Konzernsicherheit und Redaktion lie├č k├╝rzlich die internen Wogen hochgehen.

"Aus gegebenem Anlass"

Den Anfang machte Sicherheitschef Pius Strobl in einem Rundmail: "Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass die derzeit gehandhabte Aufstellung von Kaffeemaschinen in Arbeitsbereichen des Multimedialen Newsrooms au├čerhalb der Teek├╝chen nicht zul├Ąssig ist und insbesondere private Maschinen sofort abgebaut werden m├╝ssen", schrieb er. "Ger├Ąte mit ORF-Inventarnummer - also im Eigentum des ORF - werden umgehend eingezogen."

Strobl st├╝tzt sich dabei auf die "g├╝ltige Hausordnung des ORF". "Weiters weise ich darauf hin, dass der ORF finanziell gest├╝tzte Kaffeemaschinen in den Teek├╝chen bereitstellt." Offenbar reichten die den ORF-Journalisten nicht zur Befriedigung ihres Koffeinkonsums, denn, so Strobl: "Zus├Ątzlicher Ankauf von Kaffeekapseln oder -bohnen auf Kosten des ORF ist weder vorgesehen noch zul├Ąssig."