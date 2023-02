Marina Delcheva leitet künftig „profil“-Wirtschaft

Der personelle Umbau beim Nachrichtenmagazin profil geht weiter: Marina Delcheva, bisher Leiterin des Wirtschaftsressorts in der Wiener Zeitung, wechselt auf Wunsch der neuen, designierten Chefredakteurin Anna Thalhammer am 1. April in ihr Team.

„Das traurige Ende der Wiener Zeitung ist nicht der Art und Weise geschuldet, wie dort Journalismus gelebt und betrieben wurde. Denn der war qualitativ hochwertig und anständig. Viele der Kollegen dort gehören zu den besten Journalisten des Landes – darunter auch Marina Delcheva. Sie wird das Wirtschaftsressort leiten, ausbauen, auf den Kopf und neue Beine stellen“, so Thalhammer.