Anna Thalhammer wird neue Chefredakteurin des profil

Erstmals seit Gründung des profil im Jahr 1970 wird mit Anna Thalhammer eine Frau die Chefredaktion des renommierten Nachrichtenmagazins übernehmen. Sie folgt in dieser Funktion Christian Rainer nach, der vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, die Funktionen als Herausgeber und Chefredakteur profil zurückzulegen. Anna Thalhammer, aktuell Chefreporterin der Tageszeitung Die Presse, wird die Funktion der Chefredakteurin mit 1. März 2023 von Rainer übernehmen.

Begonnen beim KURIER

Die erfahrene Investigativ-Journalistin begann ihre Karriere 2007 als freie Mitarbeiterin des KURIER, wechselte dann zum Integrationsmagazin Biber, um bei der Gratiszeitung Heute Erfahrung im Boulevard zu sammeln. Seit 2015 ist sie bei der Zeitung Die Presse und dort seit 2019 Chefreporterin. Im Jahr 2021 wurde Thalhammer in der Kategorie „Investigation“ zur Journalistin des Jahres gewählt.

„Ich habe Journalismus immer mit ebenso viel Neugier wie Leidenschaft betrieben. Dabei haben stets nur zwei Kriterien über eine Geschichte entschieden: ist sie wahr und relevant. Neugier und Leidenschaft, Wahrheit und Relevanz werden auch in meiner neuen Verantwortung die Leitmotive sein. Und so freue ich mich darauf, gemeinsam mit einer fantastischen Redaktion, unseren Leserinnen

und Lesern Woche für Woche, aber auch laufend und digital das beste Nachrichtenmagazin zu bieten – in der Politik wie in der Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft.“, sagt Thalhammer zu ihrem Wechsel an die profil -Spitze, wo sie sich in die Reihe großer Namen wie Jens Tschebull, Peter Michael Lingens, Hubertus Czernin, Peter Rabl, Herbert Lackner und Christian Rainer in der Chefredaktion einreiht.

"Junge Top-Journalistin"

Aufsichtsratschef Erwin Hameseder: „Wir vollziehen mit dieser Personalentscheidung einerseits einen notwendigen Generationswechsel, knüpfen aber gleichzeitig bewusst an die traditionelle Kernkompetenz des profil als investigatives Magazin an. Anna Thalhammer steht für einen objektiven, kritischen und unabhängigen Journalismus, den wir im profil weiter stärken wollen. Gleichzeitig danke ich Christian Rainer, der das profil 25 Jahre lang maßgeblich geprägt und weiterentwickelt hat.“

KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger, der nun die Verantwortung der Geschäftsführung an Richard Grasl übergibt: „Ich freue mich, dass wir mit Anna Thalhammer eine junge Journalistin für die Chefredaktion des profil gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass sie das profil mit neuen Ideen in die Zukunft führen kann. Ich möchte mich dem Dank an Christian Rainer persönlich gerne anschließen und bedanke mich für die vertrauensvoll professionelle Arbeit während der letzten schwierigen Jahre.“

Richard Grasl, der ab 1. Jänner 2023 die Geschäftsführung des profil von Thomas Kralinger übernimmt: „Wir holen mit Anna Thalhammer eine der jungen Top-Journalistinnen des Landes. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit, um das profil in eine gute Zukunft führen zu können. Wir haben das Ziel das „profil – Next Generation“ zu entwickeln, wollen das kritischste Aufdeckermagazin des Landes sein und unsere Leserinnen und Leser jede Woche positiv überraschen. Außerdem stehe die konsequente Digitalisierungsstrategie im Mittelpunkt unserer Planungen. Grasl betont, dass die völlige Unabhängigkeit der profil-Redaktion selbstverständlich in vollem Umfang gewahrt bleibt.

Der bisherige profil-Chefredakteur Christian Rainer, der die Funktionen als Herausgeber und Chefredakteur bis 28.2.2023 auf Wunsch der Geschäftsführung weiterführt: „Ich wünsche Anna und der gesamten Redaktion das Allerbeste für die kommenden Jahre. profil ist und bleibt das spannendste journalistische Produkt des Landes – und Journalismus der schönste Beruf. Nach einem Vierteljahrhundert an der Spitze dieses wunderbaren Magazins weiß das niemand besser als ich.“

Das profil wurde 1970 von Oscar Bronner gegründet und hat eine verkaufte Auflage von 42.600 Stück.