Manuela Raidl moderiert Puls24-Sommergespräche

Manuela Raidl moderiert die diesjährigen Sommergespräche auf Puls4 bzw. Puls24. Ab 5. Juli trifft sie die Parteichefinnen und Parteichefs zum Interview – zunächst bei einem gemeinsamen Spaziergang, dann beim gesetzten Gespräch. „Wir treffen die fünf wichtigsten Politiker:innen des Landes bewusst nicht im TV-Studio, sondern an einem Ort ihrer Wahl. Wir wollen grundsätzlichere, persönlichere Gespräche - abseits des politischen Tagesgeschäfts", so Raidl in einer Aussendung.

Zu sehen sind die Interviews montags um 21.15 Uhr auf Puls4 und Puls24, davor wird auf Puls24 jeweils um 20.15 Uhr ein "Newsroom Spezial" mit Meinungsforscher Christoph Haselmayer gezeigt, der die Performance der jeweiligen Parteien analysiert.

Die Termine der Puls24-Sommergespräche im Überblick:

5. 7.: Beate Meinl-Reisinger, NEOS

12. 7.: Pamela Rendi-Wagner, SPÖ

19. 7.: Herbert Kickl, FPÖ

26. 7.: Werner Kogler, Die Grünen

2. 8.: Sebastian Kurz, ÖVP