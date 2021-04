Lou Lorenz-Dittlbacher führt die ORF-"Sommergespräche"

"ZiB 2"-Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher wird die ORF-"Sommergespräche" 2021 führen. Voraussichtlich ab 9. August wird die ROMY-nominierte Journalistin montags, ab 21.05 Uhr, die Parteichefinnen und Parteichefs der im Parlament vertretenen Parteien zum Interview bitten.

"Neben der Bekämpfung der Pandemie und ihren Folgen ist die Politik in dieser Krise mit zunehmender Ermüdung, mit Hoffnungslosigkeit, Ungeduld und auch Zorn der Bevölkerung konfrontiert", so Lorenz-Dittlbacher in einer ORF-Aussendung. "Neben den aktuellen Herausforderungen will ich die Parteichefs und -chefinnen auch mit diesen Gefühlen konfrontieren und ausloten, welche Antworten sie darauf haben."

ORF-2-Chefredakteur Matthias Schrom: "Dass Lou Lorenz-Dittlbacher heuer ihr ‚Sommergespräche‘-Debüt feiert, ist überfällig, gehört sie doch ohne jeden Zweifel zu Österreichs renommiertesten Journalistinnen und erfahrensten Interviewerinnen. Wir werden auch heuer versuchen, ein spannendes Format zu entwickeln, indem die politisch relevanten Fragen gestellt werden und die Zuschauerinnen und Zuschauer Einblick in die Persönlichkeiten an den Parteispitzen bekommen."

Im Vorjahr hat Simone Stribl durch die "Sommergespräche" geführt, 2019 Tobias Pötzlsberger. Das ORF-Interviewformat begeht heuer sein 40-Jahr-Jubiläum.