Lou Lorenz-Dittlbacher: "Ich zähle meine Bestätigung nicht in Likes"

Ja, natürlich. Es hat schon seinen Reiz, wenn man bohrt. Ich interviewe Politikerinnen und Politiker sehr gerne, sonst würde ich das ja nicht machen. Aber es hat auch etwas Erholsames, wenn man eine Frage stellt und eine Antwort bekommt. Das Publikum schätzt das auch sehr, das haben wir schon mitbekommen. Die Corona-Situation ist aber natürlich für alle schwierig, auch für die, die Entscheidungen zu treffen haben.

Es gibt Studien, die zeigen, dass in der Corona-Berichterstattung generell mehr Männer zu Wort gekommen sind als Frauen. Wie handhaben Sie das bei der „ZiB 2“? Achten Sie darauf, speziell Frauen einzuladen?

Ja, das ist uns wirklich sehr wichtig. Und die Pandemie hat ja schon sehr viele erfolgreiche Wissenschafterinnen vor den Vorhang geholt. Die Wissenschafterin des Jahres, Elisabeth Puchhammer-Stöckl, ist eine Vorzeige-Forscherin, die sich sehr prägnant ausdrückt. Es gibt auch andere wie Monika Redlberger-Fritz, Ursula Wiedermann-Schmidt oder Eva Schernhammer. Sie alle sind regelmäßig bei uns in der „ZiB 2“ zu Gast. Ich finde das wirklich toll, dass jetzt so viele Frauen in Österreich Position beziehen und ihre Expertise zeigen.

Ist es also einfacher geworden, Frauen dazu zu motivieren, im TV aufzutreten?

Insgesamt ist es immer noch so, dass Frauen viel häufiger sagen: „Ach, da bin ich nicht so gut“ oder „Fragen Sie doch lieber meinen Kollegen“. Das kommt vor allem im juristischen Bereich vor. Wenn wir uns bemühen, Frauen in die Sendung, in die erste Reihe zu bringen, scheitern wir schon oft. Aber bei den Virologinnen sehe ich das eigentlich nicht.

Was kann man tun, damit es in anderen Bereichen auch so wird?

Wann immer ich bei Podiumsdiskussionen bin oder in größeren Runden diskutiere, erzähle ich, wie schwer das für uns ist. Ich rede auch viel mit Frauen, die in Top-Positionen sind, in der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Justiz. Dann sage ich immer: Ihr müsst schon auch kommen, wenn wir euch einladen. Ihr müsst bereit sein, eure Expertise in der Öffentlichkeit auszutragen, sonst werden das immer nur die Männer machen. Das anzusprechen und ein bisschen Bewusstseinsbildung zu schaffen, bringt zum Teil schon etwas.

Sie haben sich in Ihrem Buch "Der Preis der Macht" (Residenz Verlag) mit Frauen in der Spitzenpolitik beschäftigt. Ganz so im Zentrum der Macht scheinen Frauen aktuell aber nicht zu sein, bei den Pressekonferenzen sieht man meistens Männer.

Ja, das berühmte virologische Quartett besteht aus vier Männern und auch bei den Pressekonferenzen mit den Bundesländern, die jetzt häufig waren, sind immer vier Männer aufgetreten. In der Bundesregierung sind allerdings an sich sehr viele Frauen vertreten, auch in höheren Positionen, im Justizministerium zum Beispiel. Und es tut sich was. Es ist zwar nicht leicht für die Betroffenen, aber es ist fast schon üblich, dass Ministerinnen Kinder bekommen, dann kurz zu Hause sind und wieder zurückkommen. Dass das in der Öffentlichkeit nicht immer geschätzt wird, steht auf einem anderen Blatt. Aber als ich als Journalistin begonnen habe, war das vollkommen undenkbar. Da sehe ich schon einen Fortschritt.