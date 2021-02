"Love, Victor" bei Disney+: Coming-out in süß-kitschiger Serie

„Love, Simon“ war 2018 die erste Teenie-Rom-Com aus Hollywood über einen schwulen Jugendlichen. Was als wichtiger Schritt gefeiert wurde, erntete auch Kritik: Denn Protagonist Simon hatte es mit seinem Coming-out in einer liberalen, reichen, weißen Familie wohl leichter als so manch anderer. Die Macher des Films – Isaac Aptaker und Elizabeth Berger – haben darauf reagiert und die Kritik in einem Serien-Spin-off aufgegriffen: Seit dieser Woche ist „Love, Victor“ über den Channel Star bei Disney+ abrufbar.

Das ist jenes neue Angebot des Maus-Streamingdienstes, das sich an erwachseneres Publikum richtet. In den USA ist die Produktion, die ursprünglich für Disney+ geplant war, auch zum für ältere Zuseher gedachten Hulu übersiedelt. Wobei man sich fragt, was an „Love, Victor“ nicht familienfreundlich sein soll.