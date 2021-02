Doku-Highlight gibt tiefe Einblicke in Billie Eilish’s Alltag

Die Kamera ist dabei, wenn sie mit ihrem ebenso talentierten Produzenten-Bruder Finneas in dessen Schlafzimmer im Familienhaus in Los Angeles die Songs des Debüt-Albums „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ erarbeitet. Auch, wenn Eilish mit der Mutter als Stand-In im Garten das Video zu „When The Party’s Over“ konzipiert und die Regie-Anweisungen erarbeitet, bis die schwarzen Tränen rinnen.