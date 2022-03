Lou Lorenz-Dittlbacher: "Das hat mit uns allen etwas gemacht"

Im Vorjahr haben Sie die "Sommergespräche" moderiert, für die Sie auch ROMY-nominiert sind. Welches ist Ihnen denn besonders in Erinnerung geblieben?

Mein Wunsch war, mit jedem dieser fünf Politikerinnen und Politiker ein gleich strukturiertes Gespräch zu führen. Der Auftakt mit Beate Meinl-Reisinger verlief genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Doch schon das zweite Gespräch mit dem Vizekanzler war komplett anders, weil da die Debatte um Flüchtlinge aus Afghanistan aufgekommen ist. Ich wollte sehr persönlich ins Gespräch einsteigen, doch das hat meinen Plan umgeworfen. Noch dazu hat es geschüttet wie nur was (lacht), also da ist am meisten schief gegangen. Und dass Sebastian Kurz eine besondere Herausforderung ist als Gesprächspartner, weil er rhetorisch einfach Kniffe hat, Dinge zu drehen, das war klar. Da war es auch so, dass er vorab informiert hat, was er im "Sommergespräch" sagen würde. Ich habe das zwar gelesen, aber mich davon nicht irritieren lassen.

Sie sind heuer zum zweiten Mal in Folge für eine ROMY nominiert. Stellt sich ein Gewöhnungseffekt ein?

Nein, ich war wieder total überrascht! Mittlerweile habe ich ja eine ganz andere Aufgabe. Wenn das noch gesehen wird, was ich im Vorjahr gemacht habe und die "Sommergespräche" mitgedacht sind, freut mich das umso mehr. Ich bin viele Monate mit den fünf Parteichefinnen und Parteichefs im Kopf durch die Gegend gegangen. Wir waren sehr erleichtert, dass die Gespräche beim Publikum so gut angekommen sind. Und wenn man in dieser schnelllebigen Zeit im März immer noch über die "Sommergespräche" reden darf, dann ist das sehr schön.