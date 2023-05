Langjähriger WAZ-Chef Günther Grotkamp verstorben

Der langjährige Geschäftsführer der WAZ-Gruppe der heutigen Funke-Mediengruppe, Günther Grotkamp, ist am Samstag "im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen", teilt Funke in einer Aussendung mit. Grotkamp sei an dem Tag gestorben, "an dem wir den 75. Geburtstag der WAZ und damit auch sein Werk gefeiert haben". Und weiter heißt es: "Sicher hätte ihm dieses Fest gefallen."