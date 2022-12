KURIER räumt bei European Newspaper Awards sieben Preise ab

Sie sind eine Leistungsschau der europäischen Zeitungen: die European Newspaper Awards. Heuer wurde der KURIER heuer mit insgesamt 7 Awards of Excellence für herausragendes News Design in sieben unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Der KURIER war in diesem Jahr vor allem mit Infografiken und Sportseiten erfolgreich. Erstmals wurde auch die sehr aufwendig produzierte KURIER-Beilage "Fakten"ausgezeichnet wurde. Und auch die bewährte wöchentliche History-Serie ist prämiert worden.