„Kunst + Krempel" sucht auch in Österreich - 2023 im ORF

Die Sendung „Kunst + Krempel“ läuft seit mehr als 35 Jahren im deutschen Fernsehen sowie in 3sat und hat mittlerweile Kultstatus erlangt. Mit Katharina Marchgraber und Herbert Giese sind auch zwei Fachleute aus Österreich dabei. Marchgraber, deren Vater einen Antiquitätenhandel in Oberösterreich hat, hat in Wien und Paris Kunstgeschichte studiert. Seit 2021 begutachtet sie wie auch Josef Straßer bei „Kunst + Krempel“ Design-Objekte. Herbert Giese zählt er zu den renommiertesten Kennern mitteleuropäischer Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts. Er steht bereits seit 1990 vor der Kamera.