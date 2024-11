Kronehit-Programm-Manager: „Die Leute wollen Persönlichkeiten am Mikrofon“

Für das österreichische Radioangebot war es ein Quantensprung: Ende Juni starteten nach einer Gesetzesänderung etwa 30 Sender im DAB+-Standard, der seit mehreren Jahren z. B. auch in neuen Autos verbaut wird. Mit „Radio Rot Weiss Rot“ und „Super 80s“ sowie den ostösterreichischen Stationen „Eurodance X-Press“ und „Pirate Radio“ mischt nun auch Österreichs größter Privater kronehit mit. „Wir bieten damit vier Kanäle, die jeweils sehr zielgerichtet auf einen bestimmten Musikgeschmack zugeschnitten sind. Damit können wir viele Menschen in Österreich glücklich machen, denn bei uns wird ihre Musik gefeiert“, sagt Thomas Bildner.

Er hat bei kronehit als Programmmanager jüngst die Leitung der DAB+-Sender übernommen. Der gebürtige Bayer kommt von Jö Live, wo er mit seinem Team das Mantelprogramm für alle REWE-Filialen verantwortet hat, das schon länger auch via DAB+ verbreitet wird. „Eine bestimmte Zielgruppe sehr exakt zu bedienen, damit sie sich pudelwohl fühlt bei ihrem Lieblingssender“, so formuliert Bildner seinen Anspruch. „Wenn jemand etwa die Achtziger besonders mag, dann soll ein Sender nicht nur ,Super 80s‘ heißen, sondern er muss als Ganzes auch so klingen.“ Da müsse die Moderation stimmig sein, die Ansprache und die Inhalte müssten passen und das bis hin zu den diversen Hörer-Aktionen. Da stecke sehr, sehr viel Liebe drin bis in Details. „Das ist etwas ganz Anderes als irgendeine Playlist von Spotify, denn das ist ein Lebensgefühl und damit wollen wir die Leute begeistern.“