"Der Greif": Fantasy aus Deutschland ist beim Erwachsenwerden

In seiner aktuellen Fantasy-Offensive hat Prime Video bei den Fantasy-Bestsellern von Wolfgang und Heike Hohlbein angedockt. Was für weltweite Belange „Die Ringe der Macht“ ist, soll für den deutschsprachigen Markt (und darüber hinaus?) die sechsteilige Serie „Der Greif“ werden, eine Art Leuchtturmprojekt also.

Dazu haben die Entwickler der Serie, Erol Yesilkaya und Sebastian Marka, die im Kindesalter angesiedelte Geschichte in den Bereich des Erwachsenwerdens gehoben. Im Zentrum steht auch hier Mark (Jeremias Meyer), der allerdings ein 16-Jähriger ist. Was seine Problemstellungen in dieser „Coming of Age“-Konstellation nur weiter verschärft. Erste Liebe, Stress in der Schule, Streit mit der Mutter, niemand versteht ihn.