Krimi-Drama "Tage des letzten Schnees": Sprachlos vor Schmerz

Parallel zur Geschichte der Eckerts wird jene des Bankers Markus Sellin ( Bjarne Mädel, u. a. „Der Tatortreiniger“) erzählt. In einem Club lernt er die junge Lisa ( Mercedes Müller) kennen. Sie ist witzig, macht ihm Komplimente und der erfolgreiche Businessmann, der mit seiner Ehefrau nicht mehr glücklich ist, fühlt sich geschmeichelt. Er verliebt sich in Lisa, beginnt eine Affäre mit ihr, und kauft kurzerhand eine Wohnung, in der sich die beiden ungestört treffen können. Das war zumindest der Plan. Denn eines Tages findet er sie leblos vor der Wohnanlage, ermordet.