Kloiber und Peacock beauftragen Gladiatoren-Epos Roland Emmerichs

Spektakulär

„Those About To Die“ ist ein episches Drama, das in der spektakulären, komplexen und korrupten Welt des Gladiatorensports im antiken Rom spielt – genau zu jener Zeit, als das geschichtsträchtige Kolosseum erbaut wurde. Im Zentrum der Serie steht ein Ensemble unterschiedlicher Charaktere, die die vielen Ebenen der römischen Gesellschaft durchdringen, in der Sport, Politik und Wirtschaft aufeinanderprallen.

Oliver Berben und Herbert G. Kloiber erklären in der Aussendung: „Die erste von Roland Emmerich kreierte TV-Serie mit einer außergewöhnlichen Geschichte und einer Perspektive, wie wir sie so noch nie gesehen haben – genau deshalb haben wir High End Productions gegründet: Europäische Geschichten, die in der ganzen Welt zu sehen sein werden. Wir sind sehr dankbar und freuen uns, dass wir so großartige Partner und kreative Köpfe für dieses außergewöhnliche Projekt gefunden haben."