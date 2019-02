Katrin Bauerfeind: Start für eigenes Talk-Format

Eine Mischung aus Heidi Klum und Maybrit Illner – so kündigt Katrin Bauerfeind ihre neue Talk-Show an, die heute (Mittwoch) beim ARD-Spartensender One startet (21.45 Uhr).

„ Bauerfeind – Die Show zur Frau“ nennt sich das wöchentliche Format, in dem die 36-Jährige aktuelle Themen mit prominenten Gästen diskutieren will – „seriös, aber auch albern“. In Folge eins geht es um das Thema „Jedem seine Wahrheit – Verschwörungen und andere Theorien“.