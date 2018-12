Katrin Bauerfeind: "Männer wollen nicht über die Witze von Frauen lachen"

Schon zu Schulzeiten war Katrin Bauerfeind die Alleinunterhalterin der Klasse. Wenn sie ein Referat gehalten hat, lagen am Ende alle vor Lachen am Boden – egal, um welches Thema es ging. Naheliegend also, beruflich etwas aus ihrem humoristischen Talent zu machen; wenngleich sie damit als Frau noch immer einen gewissen Seltenheitswert hat.

Bauerfeind ist dennoch überzeugt, dass Männer Humor nicht länger für sich gepachtet haben und die Ära der lustigen Frauen angebrochen ist. Beweisen will sie das unter anderem bei ihren drei kommenden Comedy-Abenden in Österreich.

KURIER: Die Comedyszene ist männlich dominiert. Haben Frauen weniger Humor?

Katrin Bauerfeind: Lustige Frauen sind – vor allem für viele Männer – noch immer wie ein veganes Mettbrötchen (Verhackertes, Anm.), also ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist auch historisch begründet, denn bis in die 60er-Jahre stand in Etikette-Fibeln, die Dame halte sich mit der Darbietung von Scherzen bei Tische zurück. Heißt: Humor war schon per Etikette dem Mann vorbehalten.

In Kontaktanzeigen suchen Frauen zumeist nach einem humorvollen Mann, während das andersrum selten der Fall ist…

Die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Männer lautet auch heute noch, dass sie sich vor allem durch Humor auszeichnen sollen, während Frauen nicht wirklich lustig sein müssen. Zudem wollen Männer lieber, dass man über ihre Witze lacht, als dass sie über den Witz einer Frau lachen.