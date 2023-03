Karoline Rath-Zobernig: „Sichtbarkeit als Frau im Sportjournalismus vermitteln“

Vermutlich war es daher nur logisch, dass die Vielsprachige (Englisch, Französisch, Spanisch; Small-Talk geht auch noch in Portugiesisch und Italienisch) auch maßgeblich den Social-Media-Auftritt des ORF-Sports mitkonzipiert hat.

Und auch auf ihren persönlichen Kanälen gewährt Rath-Zobernig, die in ihrer Heimatstadt Germanistik studiert hat und seit 2015 in Wien lebt, durchaus private Einblicke in ihr Leben. „Mir geht es hier nicht um Ruhm oder Voyeurismus, ich will Sichtbarkeit vermitteln. Sichtbarkeit als Frau im Sportjournalismus. Es soll etwas ganz Alltägliches sein.“

Schlechte Erfahrungen mit ihrer offenen Art in den Sozialen Medien hat sie bisher kaum gemacht. „Im schlimmsten Fall wird jemand geblockt und gemeldet, aber es hält sich total in Grenzen. Man muss ja auch dazu sagen: Ich habe jetzt nicht Zigtausende Follower. Da kann es vielleicht schnell mal mühsam werden“, betont Karoline Rath-Zobernig. Das mit der Bekanntheit als TV-Persönlichkeit werde sowieso ein wenig überschätzt, meint die Steirerin. „Ich merke schon, dass ich einigen Leuten bekannt vorkomme, aber so recht zuordnen können sie mich dann doch nicht. Mit Rainer Pariasek wurde ich zwar noch nicht verwechselt, aber sonst war schon so ziemlich jeder aus dem ORF dabei.“