"Jetzt ist alles vorbei": Britische Schlagzeilen zu Harry-Memoiren

Die durchgesickerten Details aus den Memoiren von Prinz Harry (38) bestimmen am Freitag die Schlagzeilen britischer Zeitungen. Das Blatt i bescheinigte den britischen Royals gar die "schlimmste Krise seit 30 Jahren". Angesichts der VorwĂŒrfe, die Harry in dem Buch gegen seinen Bruder Prinz William (40) erhebt, titelte der Daily Mirror: "It's all over now" ("Jetzt ist alles vorbei") zu einem Foto, auf dem die BrĂŒder eintrĂ€chtig als Kinder in Schuluniform zu sehen sind.