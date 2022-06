"Irma Vep" auf Sky: Eine Vampir-Lady auf doppeltem Boden

Am Filmset schlüpft sie in den Catsuit, um Irma Vep, Kopf der Verbrecherbande „Die Vampire“, zu verkörpern. Dass sie in der Serie als offenbar bisexuell dargestellt wird, hat freilich mit Vikanders Biografie nichts zu tun. Im Film von 1996 spielte Hong-Kong-Filmstar Maggie Cheung aber tatsächlich eine (fiktionalisierte) Maggie Cheung, die Irma Vep spielt.

Chaotisch

Unter Federführung des verschrobenen Regisseurs René Vidal (Vincent Macaigne), gestalten sich die Dreharbeiten zusehends chaotischer. Der Regisseur unterzieht sich einer Psychotherapie, in der er über seine fetischhafte Vorliebe für Catsuits nach dem Vorbild von Emma Peel aus "Schirm, Charme und Melone" spricht. Zudem reist ein cracksüchtiger Schauspieler aus Deutschland an (gespielt von Lars Eidinger). Ob die Tatsache, dass er kein Crack dabei hat, ein Glück oder eher ein Unglück ist, soll hier einmal offen bleiben.

Die ziemlich konversationslastige Komödie, die stark an Woody Allens Filme erinnert, wird von einem bis in kleine Rollen hervorragend besetzten Schauspielerensemble getragen.

"IRMA VEP" ist übrigens ein Anagramm von "VAMPIRE". Dann kann die IRMA-Darstellerin hier eigentlich nur MIRA heißen. Assayas liebt eben den doppelten Boden.