Interspot-Gründer Klingohr: "Mit Fernsehen kann man wirklich etwas bewegen“

Oje, gab es da wieder Ärger?

Ich stand vor dem Rauswurf! Weil ich so selten dort war. Aber ich sagte: „Jeder hat das Recht, in dem Jahrgang einen Übungsfilm zu machen“, und ich forderte das nun zum Abschied. Geplant habe ich einen Film über die Herstellung eines Betonziegels. Mein Vater war damals Betriebsleiter der Ebenseer Betonwerke. Mein Freund, der Literat Konrad Bayer, hatte aber die Idee, wir gehen zur Schule nahe der Stubenbastei, da machen die Buben immer eine Schneeballschlacht. Stellen wir uns mit einer im Karton versteckten Kamera hin und schauen, was passiert.

Und, was passierte?

Einer der Buben kam zu uns und fragte: „Warum verstecken Sie da die Kamera im Karton?“ (lacht) Wir gingen mit ihnen in den nahen Stadtpark und dort drehte ich die Schneeballschlacht. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen! Konrad Bayer war in Rage, führte Regie und rief: „Reißt’s dem die Brille runter!“ Ein Bub mit dicken Gläsern. Der hat dann einen Polizisten geholt. Mein letztes Bild war der Polizist: Mit dem Buben an der Hand deckt er die Kamera ab. Dann habe ich die Kamera abgegeben und bin nicht mehr in die Akademie gegangen, weil ich wusste: „Jetzt ist es erledigt.“

Und war es das?

Bis nach Tagen ein Mitschüler zu mir kam und fragte: „Wieso kommst du nicht in die Schule? Du bist der größte Dokumentarfilmer seit dem Flaherty!“ Das war der, der „Nanuk, der Eskimo“ gedreht hatte. Alle waren begeistert von dem Film. Ein Professor, der mich raushauen wollte, fiel mir um den Hals!