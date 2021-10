ORF-Talk zum Kurz-Rücktritt: "Attentate müssen tödlich sein"

Anschober rechnet fix mit U-Ausschuss

Reiterer sagt zusammenfassend, dass die Grünen den Machtpoker vorerst gewonnen hätten und die ÖVP weiter mit jenen zusammenarbeiten müsse, die diese „Rebellion quasi durchgesetzt“ hätten. Wie lange dies funktionieren könne?

Für die Grünen gibt Rudolf Anschober, bis vor wenigen Monaten noch oberster Pandemiebekämpfer, ein Comeback auf der medialen Bühne. Er orte von Seiten der ÖVP „fast eine Täter-Opfer-Umkehr“. Es gebe einen Verursacher, der ein System etabliert hat, das verheerend ist. Bundespräsident Alexander Van der Bellen habe „zu hundert Prozent“ Recht, es seien in der Politik nun alle gefordert, das zerstörte Vertrauen zu reparieren. Anschober fordert „lückenlose Aufklärung", „dieses Sittenbild gehört erst einmal offengelegt und trockengelegt“. Er rechne fix mit einem U-Ausschuss, bei dem „alles auf den Tisch“ gelegt werden soll. Und: „Die ÖVP wäre jetzt gut beraten, ihre desaströsen Angriffe auf die Justiz sofort einzustellen“. Jede Krise habe aber ihre Chance. Die notwendigen strukturellen Reformen in Bezug auf Transparenz, Inseratenvergabe sollten rasch angegangen werden.

Nach seiner persönlichen Einschätzung von Kurz gefragt, erwies sich Anschober dann als Gentleman. Er könne jetzt lange darüber reden, er sei auch von manchen Vorgehensweisen „überrascht“ gewesen, aber nicht der Typ, der „nachgrätscht“. „Das, was jetzt als Befund daliegt, reicht ja wirklich und da muss es Konsequenzen geben“.

Görg: Kurz hat "Zug zum Tor"

Hier grätscht der ehemalige Wiener ÖVP-Chef Bernhard Görg hinein, er war zwischen 1996 und 2001 Vizebürgermeister. Er meint, seine Vorredner hätten Kurz als „Gottseibeiuns“ dargestellt, vor wenigen Tagen sei Kurz noch „der Hero“ gewesen. Er kritisiert, dass Kurz nun plötzlich als alleiniger Schuldiger an einem politischen System, das wirklich schlimm ist, dargestellt werde.

Anschober: „Herr D. Görg, finden Sie normal, was da in diesen Chats drinnen war?“

In seiner Antwort repliziert Görg auch auf Griss: Kurz sei nicht machtgierig gewesen, sondern ehrgeizig, er habe einen „stärkeren Zug zum Tor“ als andere. In diesem Bestreben habe er sich „manchmal in den Methoden etwas vergriffen, aber in Wahrheit passiert das fast immer so.“

Dass Görg diese politischen Praktiken auf die gesamte Politik ausdehnen will, ist erwartbar. Aber dann wählt Görg eine Formulierung, die reichlich skurril klingt. Er habe vor fünfzig Jahren in den USA von einem Chef folgende Lektion erhalten: „Attentate müssen tödlich sein“. Er habe nämlich immer dazu geneigt „Streifschüsse zu verursachen“. Vielleicht schreibt Görg deshalb mittlerweile Krimis.

„Die Rüdheit und teilweise Infantilität der Sprache“ in den Chats irritiere auch ihn. Klare Worte des Bedauerns dazu von Seiten Kurz’ wären „besser gewesen“, meint Görg.

Der Senna-Vergleich

Peter Filzmaier wählte dann eine elegante Form der Replik auf Görg. Am 17. Mai 2017 saßen sie ebenfalls gemeinsam bei Claudia Reiterer und diskutierten über den Aufstieg des Sebastian Kurz zum Parteiobmann. Als Kurz damals von Görg und Elisabeth Köstinger allzu messianisch verehrt worden sei, habe er, Filzmaier, gesagt: "Kurz kann nicht übers Wasser gehen, höchstens im Winter, wenn der See zugefroren ist.

Görg habe Kurz daraufhin mit Ayrton Senna verglichen, der immer auf der Überholspur sei

Filzmaier fährt fort: „Daraufhin habe ich etwas despektierlich gesagt: Naja, Ayrton Senna ist 1994 mit 320 km/h in Imola gegen die Mauer geknallt und tot“, daher sei das „nicht der glücklichste Vergleich“ gewesen. Wenn man den Vergleich weiterspinne, sehe man: „Sebastian Kurz auf der Überholspur der Formel 1 hat die anderen von der Strecke gedrängt, so dass sich diese überschlagen haben - das ist natürlich eine Anspielung auf Mitterlehner - um letztlich selbst rauszudrehen und im Kiesbett zu landen, von der Formel 1 in die Formel 2, Formel 3 zurückgestuft zu werden und es ist nicht einmal sicher, ob er seine Rennlizenz behält.“

Peschorn als Anwalt der Steuerzahler

Wolfgang Peschorn ist der vierte Ex-Politiker im Bunde, er war in der Expertenregierung unter Kanzlerin Brigitte Bierlein als Innenminister tätig, ist also als parteifreier Spitzenbeamter weiterhin kredibel. Nun ist er wieder Chef der Finanzprokuratur und somit Anwalt der Republik.

„Das, was hier die Verdächtigungen sind, ist korruptives Verhalten“, sagt Peschorn. „Da bekommt ein Dritter etwas, das ihm gar nicht zusteht.“ Er freue sich, dass sich seit Donnerstag alle Entscheidungsträger in diesem Staat zu einer Aufklärung in dieser Sache bekennen. Die interne Revision im Finanzministerium werde diese Sache untersuchen und sei bereits vom Finanzminister „in Marsch geschickt“.

„Es ist für den Steuerzahler, für die Steuerzahlerin sehr wichtig, dass wir das Geld, das hier nach den Verdächtigungen der Republik entzogen wurde, so rasch wie möglich zurückbekommen“, sagt Peschorn. Die Finanzprokuratur werde sich im Fall, dass sich die Verdachtsmomente erhärten „selbstverständlich dem Strafverfahren anschließen“, sagt Peschorn, „die Republik ist immer das erstes Opfer bei Steuergeldverschwendung und damit leider auch die Steuerzahlerin, der Steuerzahler.“

Peschorn schränkt freilich ein: „Diese Untersuchung heißt noch nicht, dass das, was an Verdächtigungen dasteht, auch stimmt.“ Momentan gehe es darum: „Was ist hier wirklich passiert?“

Anschober sagt voraus, dass Kurz noch länger mit diesen Themen beschäftigt sein werde. Peschorn und Griss drängen auf mehr Transparenz in den Medien, von wem wieviele Inserate geschaltet würden.

Görg hingegen möchte das alles auf ein „System Fellner“ beschränken und meint dazu: „Alle haben es gewusst.“

Filzmaier bereut Ibiza-Vergleich

Im Jahr 2016 seien mehr als 40 Prozent aller verfügbaren Umfragen aus dem Verlagshaus Österreich gekommen, berichtet Filzmaier. im Wahljahr 2017 immerhin noch 37 Prozent, „also weit mehr als ein Drittel“. Man spreche also „nicht von ein, zwei Umfragen, die in der Masse der Umfragen untergehen“ würden.

Filzmaier erklärt, ihn erschüttere dieses „Das machen doch alle“. Dann bleibe am Ende nur über: „So macht man’s halt, wenn man politisch Erfolg haben will.“

Er zitiert Erich Fried: „Das Unrecht der einen Seite macht niemals das Unrecht der anderen Seite gering.“

Daher bereue er, auch selbst an einem „Ranking an Skandalen“ teilgenommen zu haben. Er spricht damit seine kürzlich getätigte Aussage an, Ibiza sei im Vergleich mit den aktuell bekannt gewordenen Verdachtsmomenten nur eine Insel im Mittelmeer. Die bessere Antwort wäre gewesen. „Beides hätte nie passieren dürfen.“

Der Tagebuchschreiber verweist in diesem Fall noch einmal auf die für alle Beteiligten geltende Unschuldsvermutung.