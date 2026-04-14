"Hunyadi"-Serie: Autorin spricht über Wünsche von ungarischen Ministern

Knapp ein Jahr ist es her, dass "Hunyadi" im ORF Premiere feierte. Die in Ungarn gedrehte Serie über den Heerführer János Hunyadi ist die teuerste ungarische Produktion der bisherigen Geschichte, umgerechnet erhielt sie rund 37 Millionen Euro staatlicher Förderung aus Ungarn. Entstanden ist die Serie auch unter Beteiligung des ORF. In Ungarn lief "Hunyadi" beim staatlichen Sender TV2.

Eine der DrehbuchautorInnen, die Ungarin Zsófia Ruttkay, erklärte nun gegenüber dem regierungskritischen Onlineportal Telex, warum sie 2020 während der Arbeit an der Serie vorzeitig ausgestiegen ist: "Ich fühlte mich schon von Anfang an ein bisschen getäuscht. Als mich Robert Lantos (Produzent, Anm.) persönlich kontaktierte und fragte, ob ich an der Serie teilnehmen wolle, hielt ich das für eine große Sache. Ich habe zu Robert aufgeschaut und dachte, daraus würde etwas wirklich Gutes entstehen."

Minister gaben Rückmeldungen zu Drehbüchern Zu Beginn habe es noch geheißen, die Serie werde für einen großen Streaminganbieter wie HBO oder Netflix produziert, so Ruttkay in dem wenige Tage vor der Wahl veröffentlichten Interview. Nach einigen Monaten sei jedoch klar geworden, dass "Hunyadi" nicht für eine Streamingplattform entstehe. Immer öfter habe es Rückmeldungen gegeben, "wie das Drehbuch gewissen Ministern gefalle. Nach einer Zeit gab es auch Bitten, zum Beispiel, dass vor jeder Schlacht gebetet werden soll, dass Kirchen gebaut werden sollen oder Ähnliches." Die Namen der betreffenden Minister wollte Ruttkay auf Nachfrage von Telex nicht nennen.

Historienfilme wurden stark gefördert Die Drehbuchautorin war bereits bei der "Hunyadi"-Premiere in Budapest im Vorjahr aufgefallen, als sie ein "Fuck NER"-Shirt trug. Mit der Abkürzung NER wird das vom scheidenden Ministerpräsidenten Viktor Orbán aufgebaute regierungstreue Netzwerk bezeichnet, das sich durch sämtliche Bereiche des Landes zieht.