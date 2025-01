Der ungarische Nachwuchsstar Gellért L. Kádár glänzt in der Rolle des Heerführers, dessen Leben von Skandalen und Verschwörungen geprägt war und der auf Frauen als starke Verbündete setzte. „Er war ein Frauenversteher, ein Kavalier und ein guter Familienvater“, charakterisierte Kádár die Heldenfigur im Rahmen der Weltpremiere bei der Fernsehmesse Mipcom in Cannes vergangenen Oktober. Und er ergänzte im Interview: „Im Krieg gegen die Türken war Hunyadi ein harter Krieger, man könnte fast sagen: ein Schlächter.“

Mit diesen künstlerischen und spektakulären Zutaten könnte man einen Erfolg prophezeien. Wäre da nicht ein Kritikpunkt, der in Cannes laut wurde: Ein Großteil der Serie wurde in Ungarn gedreht und von der Regierung Orbán finanziell unterstützt. Will sich Ungarns Premier selbst als Retter des „christlichen Abendlandes“ präsentieren? So lautete der von einigen Journalisten geäußerte Verdacht. Jan Mojto, der mit seiner internationalen Beta-Gruppe zu den wesentlichen Produzenten von „Rise of the Raven“ zählt, nimmt im KURIER-Interview dazu Stellung.

KURIER: Die Serie läuft in einer Zeit an, in der muslimische Migranten mit steigenden Aggressionen konfrontiert werden und diese zwischen Kulturkreisen und Religionen stärker werden. War das zu Beginn der Produktion schon absehbar?

Jan Mojto: Es gab seit vielen Jahren die Idee, einen „Eastern“ zu drehen. Ähnlich wie beim „Western“, der sich auf unterhaltsame Weise mit der Entstehung der USA auseinandersetzt, sollte in Form eines „Eastern“ die reiche Geschichte Europas erzählt werden. Eines der großen Themen war immer der Vormarsch der Osmanen Richtung Mitteleuropa – und da liegen Österreich und Ungarn im Zentrum. Diese Idee geisterte jahrzehntelang herum.