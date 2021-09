Mikrobiologe: Mehr PCT-Tests statt Quarantäne

Zu den mittlerweile bereits 700 in Quarantäne befindlichen Schulklassen sagt der Mikrobiologe Michael Wagner: Die Wissenschaft habe bereits im Frühjahr auf das „Riesenproblem“ der Quarantäne hingewiesen, die Sicherheitskonzepte seien auch ans Ministerium gegangen. Seine Grundthese: Es brauche keine Quarantäne, wenn man drei Mal in der Woche PCR-testen würde, „weil man Infektionsfälle durch die viel höhere Sensitivität von PCR viel früher erkennt und Infektionsketten früh durchbricht.“ Das sei mit nur zwei Mal PCR in der Woche nur partiell umgesetzt worden, in Wien teste man immerhin zwei Mal pro Woche mit PCR.

Was Wagner gar nicht versteht: „Man reagiert auf hohe Infektionszahlen, indem man lockert.“ Er meint damit die Reduzierung der Qurantänepflicht auf die unmittelbaren Sitznachbarn, was aus epidemiologischer Sicher unverständlich sei.

Man müsse die Maßnahmen auch an die altersspezifische Inzidenz koppeln, um Kinder zu schützen. Dass man hier die allgemeine Inzidenz als Kriterium heranziehe, „lässt die Vermutung entstehen, dass es gar nicht so sehr um den Schutz der Kinder geht.“

Wagner bekräftigt: „Für Kinder ist das keine harmlose Erkrankung.“

Verteidigerin der psychischen Gesundheit

Gesundheitspsychologin Judith Raunig sieht die virologische Sicherheit viel zu überbetont, das psychosoziale Thema werde völlig außer Acht gelassen. „Wir fahren mit 100 km/h gegen die Wand, die Politik habe sich für eine Eskalationsstrategie entschieden, die Maßnahmen seien nicht wissensbasiert gewesen, nicht verhältnismäßig, „dann hat man Angst und Panik geschürt und den Kindern alles weggenommen, was in irgendeiner Weise stärkt.“ Sie kritisiert, dass Kinder Bezugspersonen wie Großeltern nicht mehr sehen durften.

Raunig greift zu mehreren bunten Kärtchen und liest Ergebnisse der Schabus-Studie vor. Zum Beispiel: 72 Prozent der Kinder gehe es schlechter als vor der Pandemie.

Das kleinere Übel

Jetzt könnte man denken, dass der Vertreter der Jugendlichen in dieses Lied einstimmt, aber weit gefehlt. Hier spricht ein kühler Kopf Folgendes gelassen aus:

„Dass es jugendlichen Menschen in der Pandemie nicht gut geht, ist jetzt nichts Erstaunliches. Hätte ich jetzt nicht bunte Karten gebraucht, um zu sagen, dass wir jetzt mehr vorm Bildschirm sitzen und weniger rausgehen, wenn es Lockdowns und Distance Learning gibt, also ich sehe den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn jetzt nicht.“

Das mag zwar nach jugendlicher Frechheit klingen, Randow zeigt aber, dass er mehr an das große Ganze denkt als andere Mitdiskutanten oder Mitdiskutantinnen. Denn: „Grundsätzlich ist immer die Frage, was ist die Alternative? Und wenn wir sehen, dass wir ein gefährliches Virus haben, … da gehören Sie zur Ausnahme, … aber die Alternative wäre, dass man zum Beispiel Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention bricht, nämlich das Recht jedes Kindes auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit.“ Dazu seien die Anti-Coronamaßnahmen aus seiner Sicht das geringere Übel. Wobei man mit „gescheiteren Maßnahmen“ - das sagt er in Richtung Netzer - hier besser vorsorgen könnte.

Netzer: "reaktiv bleiben"

Netzer erblickt in dem Gegensatz zwischen Raunig und Mikrobiologie Wagner „das ganze Dilemma“. Auf der einen Seite: „Nicht Lockern“ und auf der anderen Seite: „Recht auf Bildung“. „Alle wollen, dass die Kinder in die Schule gehen, aber keiner will, dass sich ihr Kind ansteckt, das sind die Pole zwischen denen wir uns bewegen“, sagt Netzer. Diese Gegensätze ließen sich fürs Bildungsministerium nicht auflösen, „wir können nur reaktiv bleiben“.

Netzer versucht dann, den Stufenplan der Regierung auf die Schulen herunterzubrechen. Rendi-Wagner kritisiert, dass Eltern diesen Stufenplan unmöglich verstehen könnten, dabei sei man bereis in der dritten Schulwoche. Man dürfe sich dann nicht wundern, wenn die Verunsicherung groß ist und es massenhaft Abmeldungen vom Schulbesuch gebe.