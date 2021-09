Wutbrief an Bundesregierung von Wiener Schülerinnen und Schülern

Zum bundesweiten Schulstart an diesem Montag erreicht die Spitzen der Bundesregierung ein Schreiben der Wiener Schüler – das nicht unbedingt als freundlich betrachtet werden kann.

Es war „der größte Wunsch von uns Schüler:innen, so sicher und beständig wie möglich“ das Schuljahr starten zu können. "Stattdessen begleiten vor allem großes Unbehagen und Unsicherheit unseren Schulbeginn. Wir richten uns nun in diesem offenen Brief an Sie, da Sie die Einzigen sind, die dies wirksam bekämpfen können."

Die Schüler regt etwa auf, dass zwar gesagt wird, Schulschließungen verhindern zu wollen. "Umso mehr können wir nicht verstehen, wieso Sie Maßnahmen forcieren, die uns direkt auf Schulschließungen zusteuern lassen."

"Irrglaube, Corona wäre für Kinder nicht gefährlich"

Und: "Noch nicht impfbare Kinder und Risikokinder werden seit Monaten nicht geschützt, der längst überholte Irrglaube, Corona wäre für Kinder nicht gefährlich, spukt wohl noch immer in Ihren Köpfen."

Dann werden die Schüler noch deutlicher: "Ihr unverantwortliches Handeln schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Die 7-Tages-Inzidenz bei ungeimpften 12-17-Jährigen liegt österreichweit bereits jetzt – vor dem Schulstart in 6/9 Bundesländern - über 400."