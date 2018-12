Hiphop, Skandale und ein Pulitzer: Woche unter starkem Wummern

Die Hip-Hop-Kultur ist – analog zum Rest der Welt – von männlichen Vergleichsritualen geprägt: Wer hat das dickere Auto, die größere Waffe ... Sie ahnen, welches Muster dem zugrunde liegt. Die weibliche Spielart, die uns Cardi B. vorführt, greift diese Vorlagen auf und vereinnahmt sie: Die Rapperin ist schon rein körperlich eine einzige Steigerungsform, von den Fingernägeln bis zu stolz zur Schau getragenen Implantaten – alles gekauft, bitteschön und zwar vom eigenen Erfolg.

Cardi B. ist jetzt mit „Invasion Of Privacy“ auf Platz eins der US-Albumcharts eingestiegen. Sie ist die erste Rapperin, der dieses Kunststück gelang – und es erscheint nur logisch. Die ehemalige Stripperin aus der Bronx hat sich von unten durchgeboxt, und zelebriert stolz den eigenen Werdegang. „I don’t dance now I make money moves“, reimte sie in „ Bodak Yellow“, jenem Song, der ihr im Vorjahr den Durchbruch verschaffte.