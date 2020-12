Heimischer Oscar-Beitrag nun mit Verspätung verfügbar

Was dieses außergewöhnliche Jahr für die Filmbranche bedeutet hat, lässt sich an der kuriosen Geschichte dieses Films ablesen: „Was wir wollten“, ein kleiner österreichischer Film der Regiedebütantin Ulrike Kofler, war ursprünglich für Programmkinos vorgesehen. Doch weil sich der Streamingriese Netflix die weltweiten Verwertungsrechte an dem Beziehungsdrama gesichert hat, eröffnete sich dem Film plötzlich ein Millionenpublikum.

Dennoch entschied sich die Wiener Produktionsfirma Film AG, den Film auch in die Kinos zu bringen, als „positives Zeichen für die Branche“. Schließlich waren bereits Gelder der heimischen Fördergeber geflossen. Weshalb aufgrund der Förderrichtlinien, die grundsätzlich einen Kinostart vorschreiben, auch eine Ausnahmeregelung für die Streaming-Auswertung gefunden werden musste. Regulär gelten mehrmonatige Schutzfristen nach einem Kinostart.

Schließlich einigte man sich in mehrwöchigen Nachverhandlungen darauf, den Film in Österreich erst ab 22. Dezember auf Netflix freizuschalten und hierzulande zuerst im Kino zu zeigen. Am 6. November war aufgrund der Corona-Sperre aber nicht an einen Kinostart zu denken.