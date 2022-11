HBO-Hit "Euphoria" bekommt deutsche Adaption

Der HBO-Hit "Euphoria" bekommt eine deutsche Adaption. Wie das US-Branchenblatt "Variety" berichtet, hat Zeitsprung Pictures ("Lieber Thomas", "Kleo", "Erik & Erika") die Rechte an der Serie erworben.

"Euphoria" ist eine israelische Produktion rund um eine Gruppe von Teenagern, die sich in einem Strudel aus Drogen, Sex, Traumata und Gewalt befinden. 2019 erschien die US-Adaption von Sam Levinson mit Zendaya, Hunter Schafer, Jacob Elordi und Sydney Sweeney in den Hauptrollen. "Euphoria" wurde mit mehreren Preisen bedacht, geriet fĂŒr die explizite Darstellung von Sex und Gewalt aber auch immer wieder in die Kritik.

FĂŒr das Drehbuch des deutschen Ablegers wurden Jonas Lindt und Paulina Lorenz verpflichtet (beide arbeiteten an der deutschen Webserie "Druck").