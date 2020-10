Hannes Ringlstetter zum Start seines neuen Talks: "Die Zeit ist reif für Empathie"

„Es geht darum, nicht in einem journalistisch vorbereiteten Raster zu agieren, wie normalerweise bei Talks und Interviews. Kein Mensch auf dieser Welt braucht noch eine Talkshow. Das Einzige, was mich als Zuschauer da noch interessieren würde, wäre der Überraschungseffekt. Dass ich als Talkmaster nicht weiß, was passiert.“

Da erinnert sich der 50-Jährige an den legendären „Club 2“, die erste Talk-Sendung, die er gesehen hat: „Da gab es schöne anarchische Momente mit Nina Hagen und anderen Exponaten. Und genau das hatte man sich erhofft: Dass was passiert zwischen diesen Menschen.“ Und da ist etwas anderes passiert als heute bei Markus Lanz.

Die Zeit sei jetzt reif für echte Empathie, Interesse am Gegenüber. „Dazu braucht’s allerdings etwas anderes als: Was hast du für einen neuen Film?“ Von 1995 bis 2004 ließ sich schon Jürgen von der Lippe in der Spiele-Show „Wat is?“ von Gästen überraschen. „Das hatte so einen Rätselcharakter, da ist der Zuschauer mitgegangen und dabeigeblieben.“