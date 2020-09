Kabarettist Gerhard Polt: "Demokratie ohne Humor ist undenkbar“

Es gibt also keine versammelten Greatest Hits wie die Sketches „Nikolausi“ oder „Mai Ling“, aber dafür Aktuelles in Episoden aus dem Alltag. Da plündert Polt sein Figurenarsenal des gespenstischen Realismus, predigt als indischer Pfarrer Prabang oder erzählt von Helikoptermüttern, die mit ihren Kindern nur noch Englisch sprechen: „Jason, come over here and eat up your Semolina Pudding ... der soll sein’ Grießbrei fressen!“ Oder erklärt: „Es ist die Gesinnung, die den Kretin ausmacht. Der Gratler (G’frast, Anm.) führt doch den Begriff Mensch ad absurdum. Und diese Gratler werden immer mehr.“

Oder bespiegelt Abgründe, während die Well Brüder – für viele die einzig ernst zu nehmende Opposition der CSU in Bayern – den Soundtrack zum Panoptikum Bavaricum liefern: „So a Frau heiratet schnell amoi so an Deppen. Nach geraumer Zeit merkt sie natürlich, was sie sich für einen Schrott an Land gezogen hat. Und die Frauen sind zu stolz zuzugeben, dass sie den Rest von ihrem Leben an der Seite von so einem Deppen verschissen haben. Das ist für mich Tiefenpsychologie.“