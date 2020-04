Hannelore Elsner: Das Fernsehen nimmt Abschied von einer Königin

„Ich hab schon ganz andere Sachen hinter mich gebracht. Damit werde ich jetzt auch noch fertig“, sagt Rose unwirsch zu ihrer Tochter Nina, als die sie vom Krankenhaus abholt – und ahnt doch, dass es so nicht sein wird. Denn die Rede ist vom Krebs, der ausgestrahlt hat. Eine Krankheit, die für Rose-Darstellerin Hannelore Elsner bei den Arbeiten zu der Tragikomödie „Lang lebe die Königin“ längst nicht mehr nur eine Vorgabe des Drehbuchs für ihre Rollen-Figur war.

Am 21. April 2019 starb Hannelore Elsner mit 76 Jahren an Krebs. Am Mittwoch (20.15, ORF2) ist sie nun in ihrem letzten Film „Lang lebe die Königin“ zu sehen, in dem sie, die Todkranke, eine ebensolche spielt. Eine Rolle, in der sie nochmals vor Augen führt, warum sie eine der anerkanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen war, wie viel darstellerische Kraft in dieser zierlichen Person steckte.