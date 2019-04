Schauspielerin Hannelore Elsner gestorben

Die deutsche Schauspielerin Hannelore Elsner ist tot. Sie starb 76-jährig. Sie war eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands.

Das Leben der gebürtigen Bayerin (ihr Vater war Salzburger) war bewegt: Schon als kleines Mädchen muss sie den Tod ihres geliebten älteren Bruders verkraften. Bald darauf stirbt der Vater. Sie wechselte häufig die Schule und übernimmt als 14-Jährige in München kleinere Jobs, weil das Geld knapp ist. „Ich war nirgendwo richtig daheim“, schrieb sie über ihre Jugend, schildert aber auch ihre unbändige Lebenslust.

An den Beruf der Schauspielerin habe sie als Schülerin nie gedacht, berichtete Elsner. Sie sei mit 16 in München bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter entdeckt worden, von dem türkischen Regisseur Halit Refig. Nach Proben in Istanbul darf sie auf die Schauspielschule, muss dafür aber kleinere Rollen in Filmen mit Stars wie Hans-Joachim Kulenkampff und Freddy Quinn übernehmen. Sie schwärmt jedoch für den französischen Film: „Solche Rollen wollte ich später immer spielen, schwer und leicht zugleich.“