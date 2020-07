Häupl und Pröll in Doku: "Ist so viel Sympathie überhaupt zulässig?"

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

„Wem da das Herz ned aufgeht“ sagt Erwin Pröll mit Blick auf die Wachau, „der hat ka Herz“. Häupl stimmt ihm zu, wie meistens in der ORF-Doku „Dein Land, mein Land“, in der die früheren Landeshauptleute von Niederösterreich und Wien ihre legendär gewordene Freundschaft am Donnerstagabend zelebrieren durften. Zu den „letzten Landesfürsten“ werden Pröll und Häupl landläufig gezählt, rund ein Vierteljahrhundert waren beide in „ihren Ländern“ am Ruder.

Die beiden sitzen in einem Weingarten, und „der Erwin“ schildert „dem Michl“ den Beginn einer Männerfreundschaft. Der eine gerade Umweltstadtrat von Wien geworden, der andere Landeshauptmann-Stellvertreter in NÖ, beide im Umweltbereich tätig. Das erste Zusammentreffen sei bereits „getragen von unheimlicher Sympathie“ gewesen, er, Pröll (ÖVP), habe „nicht gewusst, ob das überhaupt zulässig ist.“ Schließlich war man in politischer Funktion und nicht in derselben Partei. Auch Häupl (SPÖ) bestätigt eine „sofortig eintretende Sympathie, ist ja nicht so selbstverständlich.“

Heimat als prägender Raum

„Dein Land, mein Land“ wird in Felix Breisachs Film nicht politisch gedacht, sondern im Sinne von Herkunft und Zugehörigkeit. Beide sind in Niederösterreich aufgewachsen, beide haben in Wien studiert, kennen also den Einflussbereich des jeweils anderen sehr gut.

Die beiden sprechen an einer Stelle über den Heimatbegriff. Für Pröll ist es „die Emotion eines Menschen zu einem Raum, der letzten Endes das Leben prägt.“ Häupl meint, er sei „völlig dagegen, den Begriff Heimat den Ultrarechten oder den Nationalsozialisten zu überlassen.“

Die beiden spazieren mit Breisach durch die Orte ihrer Kindheit. Häupl wuchs südlich der Donau, in St. Christophen, auf. Dort gab es große Autoweihen, einen Adeg, ein Kriegerdenkmal. Er war wie Pröll Ministrant, das sei „alternativlos“ gewesen. meint Häupl.

Wann er zuletzt die Kirche im Ort aufgesucht, fragt Breisach, der sich lediglich als Stichwortgeber für das wortgewaltige Duo versteht.

Häupl, noch immer ganz Politiker, antwortet ausweichend: „No ned so lang her.“

Pröll schmunzelt wissend.

Als man die Kirche (Höhepunkt: spätgotische Madonna) wieder verlässt, fragt Breisach Häupl, ob er ein braves Kind gewesen sei.

Häupl: „Das glaub ich ned.“

Breisach_ "Was heißt 'glauben'?"

Pröll: "Er glaubt ja an nix..."

Häupl präzisiert: „Ich weiß, dass ich kein braves Kind war.“