Peter Turrini und Erwin Pröll: Plaudereien beim Guglhupf

Es begab sich im März 2016, dass Peter Turrini und Erwin Pröll, damals noch Landeshauptmann, gemeinsam die Ausstellung „Die Siebziger“ auf der Schallaburg eröffneten – und dabei über glorreiche Zeiten plauderten.

Das Gespräch entwickelte sich, so Pröll, „zu einem spannenden Dialog über persönliche Wertvorstellungen, politische Überzeugungen und gesellschaftliche Auffassungen“. Die beiden beschlossen, die „Debatte“ auf Buchlänge auszudehnen. Es dauerte allerdings noch zwei Jahre, bis das Projekt, moderiert vom Journalisten Herbert Lackner, in Angriff genommen wurde. Doch dann, in der zweiten Hälfte 2018, gab es drei Doppelinterviews – je eines in Radlbrunn bei Pröll, in Kleinriedenthal bei Turrini, in Weistrach bei Lackner.

Von echten Streitgesprächen kann man nicht reden: Lackner steckte eher einen chronologischen Parallelslalom aus. Schließlich sind die Protagonisten ähnlich alt: Peter Turrini wurde am 26. September 1944 im Lavanttal geboren, Erwin Pröll am 24. Dezember 1946 in Radlbrunn. Sie wuchsen auf dem Land auf, waren Ministranten, leisteten widerwillig den Militärdienst ab – und dann gingen sie, von den Ansichten her Don Camillo und Peppone, in völlig andere Richtungen. Der eine arbeitete zunächst für den Bauernbund, der andere wurde Dramatiker mit sozialem Gewissen.