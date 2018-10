Man bringe den Witz rein: Häupl bei "Willkommen Österreich"

Über den „tollen Job“ Wiener Bürgermeister sagt er: „I hab‘ was g‘scheit‘s g‘lernt und bin es trotzdem geworden.“ Gescheit gelernt hat er bekanntlich die Biologie, über sein besonderes Steckenpferd, die Meeresbiologie, sagt er: „Das ist für einen Binneneuropäer ein bissl ein brotloser Beruf.“

Was ihn an der Politik fasziniert hat? „Du entscheidest am Vormittag was und wenn du um fünfe in deinem Stammwirtshaus deinen Spritzer trinkst, musst du dich rechtfertigen.“ Das Volk habe in einer parlamentarischen Demokratie immer recht. Sager wie „Mei Wien is ned deppad“, mit dem er nach der Nationalratswahl das gute Wiener SPÖ-Teilergebnis kommentierte, würde er nur im Positiven verwenden.

Grissemann machte einen ziemlich gewitzten Schwenk zur aktuellen Innenpolitik: „Sie haben angekündigt, nicht als Balkonmuppet die aktuelle Tagespolitik zu kommentieren. Aber Rendi-Wagner tut es auch nicht, hat man das Gefühl.“

Häupl antwortete mit Charme: „Ich schlage vor, Sie laden einmal Frau Doktor Rendi-Wagner ein. Sie ist mindestens so lustig wie ich. Ihr müsst es nur entdecken.“

Gleich danach legte Häupl aber wieder einiges vor.

Grissemann: „Für mich sind Sie eher der Badewannen-Typ.“

Häupl: „Wirklich? Ach so, weil ich in der Badewanne viel weniger Wasser verbrauch‘, ich versteh‘ Sie!“

Worüber sich Häupl ärgert

Stermann fragt, ob er sich am Abend bei der „ZiB“ über den Zustand der SPÖ ärgern müsse, oder ob er dann weine.

Häupl: „Eher weine ich über den Zustand der Republik. Weil es allemal wichtiger ist, was eine Regierung macht, als das, was eine Opposition macht.“

Stermann bohrt nach: „Aber ärgern Sie sich nicht?“ Über die SPÖ, meint er wohl.

„Aber klar ärger‘ ich mich, natürlich“, sagt Häupl extratrocken – großer Lacher im Publikum.

Aber das allein sei noch kein Kriterium, „ich ärgere mich auch, wenn ich zu einem Austria-Spiel geh‘.“

Grissemann: „Da können Sie noch froh sein, dass Sie kein Rapid-Anhänger sind …“

Häupl: „No, da bin i sehr froh.“

Ob er im Stadion ständig an den Haaren gezupft werde. „Dann darf ich auch ned Einkaufen gehen zum Billa oder zum Spar.“ Er gehe selbstverständlich selbst einkaufen, aber zum Spar, weil der ist bei mir im Haus.“ Abermals großer Lacher.

Was man noch erfährt: Häupl mag keine Käsekrainer. „Die Eitrige mag‘ ich natürlich nicht.“ Leider keine Nachfrage.

Ob Häupl vom ewigen Spritzwein-Zitat schon genervt sei, will Grissemann wissen, „so viel saufen Sie ja auch wieder nicht.“ Nein, er könne das steuern und schenke auch „nicht so viel Wein ein wie Sie“. „Jetzt wird die Nase aber sehr lang, Herr Ex-Bürgermeister“, sagt Grissemann. „Ich trink‘ ihn auch mit’m Mund, den Spritzwein, und nicht mit der Nas’n.“

Der Lehrer-Sager

Natürlich wird auch Häupls berühmter Kalauer über die Lehrerarbeitszeit Thema: „Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, bin ich Dienstagmittag fertig“, sagte er im April 2015. Solche Sachen seien nicht vorbereitet, sie würden ihm spontan einfallen. Ob er den Inhalt je zurückgenommen habe? Nein, er habe lediglich präzisiert, „auf wen es gemünzt war“ (die Lehrergewerkschaft, Anm.).

Ob er von der Lehrergewerkschaft Ärger bekommen habe, fragt Grissemann.

„Nur ungefähr 24 Stunden“, sagt Häupl. Jetzt kann er sich vor Lachen selbst nicht mehr halten. Fast eine halbe Minute Zwischenapplaus.