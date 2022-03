Große Oper für Opus: Abschied der Band mit vielen Freunden

Es kann nur im großen Stil geschehen, wenn Österreichs einzige Stadionrockband Abschied nimmt. Opus, die nach dem Erfolg ihres Superhits „Live Is Life“ Bühnen rund um die Welt bespielten, beendeten im vergangenen Dezember – nach 48 Jahren und mehr als 1500 Auftritten – ihre Karriere.

Leadsänger Herwig Rüdisser, Mastermind und Gitarrist Ewald Pfleger, Keyboarder Kurt René Plisnier, Schlagzeuger Günter Grasmuck (und Erich Buchebner am Bass) luden in die Grazer Oper, um an zwei „Last Nights at the Opera“ eine Abschiedsparty mit Gaststars zu feiern.